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16.01.20 07:40

Один український воїн загинув. За добу - 11 ворожих обстрілів, зокрема із забороненої артилерії і мінометів, - штаб ОС

15 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була снайперська активність.

Один український воїн загинув. За добу - 11 ворожих обстрілів, зокрема із забороненої артилерії і мінометів, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 16 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Василівки – з великокаліберного кулемету; два рази поруч з населеним пунктом Павлопіль – з БПЛА противник скинув 6 гранатометних пострілів ВОГ-17 калібру 30 мм; неподалік Авдіївки – зі снайперської гвинтівки; поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї; поруч із Невельським – з великокаліберного кулемету", - йдеться у зведенні.

"Чотири обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу з Світлодарськом – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 2 міни; два рази неподалік населеного пункту Оріхове – з артилерії калібру 152 мм – 6 снаряди, 120-мм міномету – 27 мін; поруч з Новотошківським – з міномету калібру 120 мм – 14 мін та автоматичних станкових гранатометів", - додали в штабі ОС.

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Вчора, 15 січня, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

З початку цього періоду російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь по захисниках Травневого.

За поточну добу втрат з нашого боку немає.

Один український воїн загинув. За добу - 11 ворожих обстрілів, зокрема із забороненої артилерії і мінометів, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув. За добу - 11 ворожих обстрілів, зокрема із забороненої артилерії і мінометів, - штаб ОС 02

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