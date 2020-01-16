Закон про штрафи за кнопкодавство нардепів набув чинності

Про це йдеться на сайті газети "Голос України", передає Цензор.НЕТ.

Кнопокодавство карається штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 - 85 000 грн). Процес голосування на пленарних засіданнях повинен фіксуватися на відео.

"У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо персонального голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата, розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність цього нардепа в залі засідань Верховної Ради, а в разі його відсутності повідомляє ВР про виявлений факт порушення вимог і доручає Лічильній комісії вилучити карту цього нардепа, потім проводить повторне голосування", - пояснили в парламентській газеті.

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Після завершення голосування апарату Верховної Ради доручають підготувати повідомлення про порушення, яке разом з протоколом, стенограмою засідання і відеозаписом подають голові Верховної Ради для направлення до Державного бюро розслідувань.

Якщо факт кнопкодавства зафіксує не нардеп, а журналісти, акредитовані в парламенті, вони можуть подати заяву в апарат Верховної Ради разом з фото- і відеодоказами.