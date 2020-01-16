"Це не є слабкістю": Милованов розповів, як курив марихуану і що думає про геїв у владі. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі програми "HARD із Влащенко", яку транслював телеканал ZIK.

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"Сім разів. Ну, до десяти, може, шість. (Востаннє курив. - Ред.) у 2004 році, коли докторську писав. Але це не є слабкістю. Там всі курять, по-перше. По-друге, сьогодні це вже взагалі легалізували", - зазначив Милованов, відповідаючи на запитання про те, чи курив він марихуану.

При цьому міністр точно так і не сказав, чи виступає він за легалізацію марихуани чи ні.

"Ви знаєте, був (мається на увазі був "за"), але не впевнений", - додав Милованов.

Щодо того, чи є люди з нетрадиційною орієнтацією у владі і чому про це відкрито не говорять, він відповів лаконічно: "Це серйозне питання. Я хотів би, щоб ми були чесні в цілому, не тільки в цьому... Не знаю, але це має змінитися".

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Нагадаємо, раніше Тимофій Милованов заявив, що він хотів би платити людям, яких приймає на роботу, близько 120 тис. гривень на руки.

Також Милованов висловив думку, що в частині контракту, де йдеться про виплату премій керівництву "Нафтогазу", є помилка і її слід виправити.