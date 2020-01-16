Чорні скриньки з літака МАУ досі в Ірані, - міністр транспорту Канади Гарно

Про це заявив журналістам в Оттаві міністр транспорту Канади Марк Гарно, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чорні скриньки лежать в Ірані, який веде розслідування", - сказав Гарно.

За його словами, 10 членів канадської групи швидкого розгортання вже працюють в Ірані, а посадові особи Ради з безпеки транспорту розпочали розслідування щодо збитого літака МАУ.

"Рада з безпеки транспорту Канади також готова розгорнути свою другу групу слідчих для участі у завантаженні даних бортового самописця та їхньому аналізі ... щойно ми дізнаємося, де це відбуватиметься", - зауважив канадський міністр.

"Ми зараз чекаємо, щоб дізнатися, де це станеться. Ми ще не отримали такого сигналу", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представники Канади візьмуть участь у розшифруванні чорних скриньок збитого Іраном літака МАУ, - міністр транспорту Гарно

Гарно нагадав, що він і міністри закордонних справ України, Швеції, Афганістану і Великої Британії планують зустрітися 16 січня, щоб вимагати "повної співпраці з боку іранської влади", пише УНІАН.

"Канада не прийме ситуацію, коли нам не дають інформації, яку ми шукаємо", - наголосив він.