Охоронець у СІЗО зізнався, що чекає, коли з Донецька піде "русский мир", - звільнений з полону найманців РФ воїн Пантюшенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фактам" розповів звільнений з полону найманців РФ український воїн Богдан Пантюшенко.

За його словами, у 2014-2015 роках жителі Донбасу перебували під пресом російської пропаганди.

"Скажу так, у 2014-2015 роках жителі Донбасу перебували під пресом російської пропаганди, яка їм навіювала, що, коли Донбас захопить Росія, то все тут буде, як у Москві, - і високі пенсії, і соціальні гарантії. Російську ж глибинку на окупованих територіях по телевізору не показують", - зазначив він.

Пантюшенко заявив, що у 2016 році тих, хто мріє про "русский мир" він вже майже не зустрічав.

"Зараз зарплата в 19 тисяч рублів (близько 7438 грн) у Донецьку вважається хорошою, а є ті, хто отримує і 3,5 тис. руб. (1370 грн) або мінімальну пенсію - 4 тис. руб. (1566 грн )", - розповів він.

За словами звільненого з полону найманців РФ, в "армію" окупантів йшли служити лише ті, хто не міг знайти собі іншого застосування.

"Люди так розчарувалися, що вже в 2018 році один охоронець в Донецькому СІЗО шепнув мені: "Я прийшов сюди працювати, бо більше влаштуватися ніде не зміг. Я вже чекаю, пацани, коли ви сюди прийдете і звідси піде "русский мир", - розповів Пантюшенко.

Нагадаємо, український воїн Богдан Пантюшенко перебував у полоні окупанта 5 років, із січня 2015 року. За версією "слідства", яке нібито провели терористи, він підірвав міст на дорозі Донецьк - Авдіївка.

У жовтні 2019 року його "засудили" до 18 років ув'язнення.

Пізніше пропагандистський телеканал "Росія 1" показав сюжет за участю трьох українських військових, які перебувають у полоні "ДНР", серед яких був і Пантюшенко.

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