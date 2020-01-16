"Слуга народу" провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука, - Верещук

Про це заявила 15 січня о ефірі "Еспресо.TV" нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"Мої колеги висловлювали обурення такими словами пана прем'єра Гончарука. Ми не будемо стверджувати, тому що цей голос лише схожий на прем'єра Гончарука. І ставили питання про його можливу відставку. Ми навіть голосували. Тобто це було сигнальне голосування", - сказала Верещук.

Вона додала, що у прем'єра при цьому є "річний імунітет" через затвердження плану дій уряду і державного бюджету.

"Єдиний, як я сьогодні розумію, варіант розвитку подій - це написане власноруч заяву паном прем'єром Гончаруком. Нехай рішення приймає президент [України Володимир Зеленський]. Я думаю, що це президент повинен прийняти рішення", - додала Верещук.

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Журналістка Соня Кошкіна написала в Telegram, що, за її інформацією, в ході сигнального голосування під час засідання фракції за відставку прем'єра висловилися 10 депутатів від "Слуги народу". Вона додала, що голосування домігся депутат Олександр Дубінський, при цьому всі 10 тих, хто проголосував - "з орбіти" бізнесмена Ігоря Коломойського. "Цілих десять, ага, "слуг"... тільки що на фракції підтримали ідею відставки. Голосування домігся Дубінський, всі 10 тих, хто голосував - з орбіти ІВК", - заявила Кошкіна.







Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

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У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.