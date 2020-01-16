Пропонували велику зарплату і квартиру в Донецьку, якщо я піду воювати проти України, - звільнений з полону "ДНР" воїн Пантюшенко

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Фактам".

За словами Пантюшенка, його вмовляли залишитися, перевезти свою дружину на окуповану територію і воювати проти України.

"Пропонували велику зарплату і квартиру в Донецьку, якщо я піду воювати проти своєї країни, обіцяли перевезти сюди мою дружину. "Ти подумай, може, це найсерйозніше рішення у твоєму житті", - заявив мені якийсь їхній "співробітник" ще в підвалі СБУ і... не прийшов за відповіддю. Імовірно, заздалегідь знав, що може почути", - розповів звільнений український воїн.

Пантюшенко розповів, що на такі пропозиції відгукувалися лише місцеві, які збиралися залишитися на Донбасі після обміну.

На запитання журналістки, як він витримав 5 років у полоні окупанта, Пантюшенко відповів: "Витримав, бо знав, за що пішов воювати, - за незалежність і суверенітет своєї країни".

Нагадаємо, український воїн Богдан Пантюшенко перебував у полоні окупанта 5 років, із січня 2015 року. За версією "слідства", яке нібито провели терористи, він підірвав міст на дорозі Донецьк - Авдіївка.

У жовтні 2019 року його "засудили" до 18 років ув'язнення.

Пізніше пропагандистський телеканал "Росія 1" показав сюжет за участю трьох українських військових, які перебувають у полоні "ДНР", серед яких був і Пантюшенко.

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