Двох людей поранено внаслідок стрілянини в Миколаєві, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Стрілянина сталася на вулиці Театральній біля спорткомплексу. За словами правоохоронців, конфлікт виник через особисті відносини.

"Домовившись зустрітись і поговорити, від однієї зі сторін конфлікту прийшло троє молодиків, з іншої – четверо. З часом розмова переросла у сварку, а згодом один із учасників дістав пістолет, попередньо - травматичної дії, та здійснив декілька пострілів у напрямку опонентів", - йдеться в повідомленні.

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З місця події зловмисники зникли на Mercedes Benz A 160. Згодом поліція знайшла авто разом з одним з учасників подій.

Поліцейські вилучили пістолет, попередньо - травматичної дії, який зловмисники встигли викинути в сміттєвий бак.