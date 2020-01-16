Арахамія про "записи Гончарука": Просто нарізка якихось фраз, щоб створити сенсацію

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

"Це просто нарізка якихось фраз різних людей у різний час, щоб створити сенсацію. ... Як я розумію, це була склейка стратегічної сесії з фінстабільності, яка тривала три години", - зазначив Арахамія.

Він вважає, що записи опублікував один з учасників цієї стратегічної сесії.

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Арахамія також розповів, що під час вчорашнього засідання фракції депутати Олександр Дубінський і Максим Бужанський пропонували провести "сигнальне" голосування щодо оголошення недовіри Гончарук, але цю ініціативу підтримали тільки 10 осіб і, за словами голови фракції, "всі голоси пов'язані з однією і тією ж групою".

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини записів.

За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, партія провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука.