Гончарук про розвиток економіки в Україні: "Ми добре розуміємо, що робити, у нас є план"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на презентації Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року в Києві.

"Ми добре розуміємо, що робити. У нас є план. І про його невелику частину ми сьогодні говоритимемо дуже детально і професійно", - сказав Гончарук.

За його словами, уряд у фінсекторі має два пріоритетні завдання: дешеві кредити, першим кроком до яких буде запуск кредитної програми для малого бізнесу з 1 лютого, і розширення доступності фінансових послуг, що дозволить збільшити цей ринок.

"Збільшити ринок, залучити максимальну кількість людей - це завдання №2", - підкреслив Гончарук.

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