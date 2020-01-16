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16.01.20 11:15

Зараз є все, щоб економіка України стрімко зростала в найближчі кілька років, - Гончарук

Макроекономічна ситуація дозволяє економіці України стрімко зростати в найближчі кілька років.

Зараз є все, щоб економіка України стрімко зростала в найближчі кілька років, - Гончарук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на презентації Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року в Києві заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"За нашими оцінками, макроекономічна ситуація дуже сприятлива для зростання. У нас є зараз все, щоб стрімко зростати в найближчі кілька років", - сказав він.

Як зазначила міністерка фінансів Оксана Маркарова, поставлена ​​раніше мета 5-7% зростання економіки щорічно є досяжною.

"Ми на початку формування нашого уряду сказали, що наша мета - 5-7% зростання ВВП щорічно, 40% - за п'ять років. Це амбітна мета, але досяжна мета", - наголосила міністерка.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет Міністрів України має стратегію розвитку економіки.

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