"Ми повернемо Донецьк", - Порошенко в День пам'яті "кіборгів"

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook нагадав п'ятий президент України Петро Порошенко.

""Кіборги" вистояли, не вистояв бетон…



Нам випала честь жити в один час із справжніми Героями. Історія кіборгів – історія мужності, незламності та боротьби. 242 дні героїчної оборони... Для всіх українців вони стали символом України, яку неможливо перемогти.



Вірю, ми повернемо Донецьк. І на відновленій диспетчерській вежі аеропорту завжди майорітиме український прапор.



Пам’ятаємо наших Героїв. Повік не забудемо ворогам і не пробачимо ніколи! Героям слава!"

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