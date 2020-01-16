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16.01.20 11:11

"Ми повернемо Донецьк", - Порошенко в День пам'яті "кіборгів"

Цими днями 5 років тому тривало запекле протистояння українських воїнів з російським агресором у Донецькому аеропорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook нагадав п'ятий президент України Петро Порошенко.

""Кіборги" вистояли, не вистояв бетон…

Нам випала честь жити в один час із справжніми Героями. Історія кіборгів – історія мужності, незламності та боротьби. 242 дні героїчної оборони... Для всіх українців вони стали символом України, яку неможливо перемогти.

Вірю, ми повернемо Донецьк. І на відновленій диспетчерській вежі аеропорту завжди майорітиме український прапор.

Пам’ятаємо наших Героїв. Повік не забудемо ворогам і не пробачимо ніколи! Героям слава!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті "кіборгів"

Ми повернемо Донецьк, - Порошенко в День памяті кіборгів 01

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