Управління держохорони заявляє про непричетність до публікації "записів Гончарука"

Про це УДО повідомляє на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про "злив" аудіозапису з нібито наради Прем’єр-міністра України Управлінням державної охорони України, а також про здійснення охоронним відомством прослуховування вищих посадових осіб не відповідає дійсності!", - йдеться в повідомленні.

В УДО підкреслили, що вони "здійснюють повний комплекс регулярних технічних заходів, які спрямовані на попередження будь-якої можливості прослуховування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона".

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" Звертаємось до представників ЗМІ з проханням не використовувати в своїх повідомленнях недостовірну та неперевірену маніпулятивну інформацію з сумнівних джерел, яка дискредитує військовослужбовців Управління державної охорони України", - підкреслили в УДО.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини записів.

За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, партія провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, у якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовані медіаатаки.