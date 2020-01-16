У Нацгвардії створили комітет для підтримки родин загиблих воїнів

Про це інформує пресслужба НГУ, передає Цензор.НЕТ.

"При Асоціації ветеранів внутрішніх військ та Національної гвардії України за ініціативою членів сімей загиблих військовослужбовців створили Комітет сприяння соціальному захисту членів сімей військовослужбовців, які загинули під час проведення Антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та під час виконання службових обов’язків", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, основною метою діяльності Комітету буде здійснення заходів, спрямованих на соціальний і правовий захист законних інтересів та соціальну реабілітацію осіб, членів родин воїнів, які загинули (пропали безвісти) під час проведення АТО/ООС та під час виконання службових обов’язків.

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Головуючою комітету обрали матір загиблого воїна Нацгвардії Євгена Харченка - Наталю Харченко.

За даними пресслужби, на сьогодні війна забрала життя 229 військовослужбовців, із них - 193 бойові втрати. Також поранено та травмовано 881 військовослужбовця, тоді ж вважаються зниклими безвісти 14 військовослужбовців.

"Загалом за 28 років незалежності України загинуло 258 військовослужбовців під час виконання службових обов’язків. На честь загиблих військовослужбовців вже відкрито 218 пам’ятних місць вшанування, 4 військовослужбовцям посмертно присвоєно звання Героя України", - зазначають у Національній гвардії.

Своєю чергою генерал-лейтенант Ярослав Сподар, заступник командувача з роботи з особовим складом висловив сподівання, що завдяки цій новоствореній організації та її секторам у військових частинах і територіальних управліннях буде налагоджено кращу взаємодію, "і наші люди будуть знати, де шукати допомоги і захисту".