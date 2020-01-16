Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.01.20 12:14

Законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації зняли з розгляду для доопрацювання, - Арахамія

Президент України Володимир Зеленський і керівництво парламентської фракції "Слуга народу" після переговорів з іншими політичними силами вирішили зняти з розгляду і доопрацювати з урахуванням позицій представників опозиції та місцевого самоврядування законопроєкт № 2598 "Про внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади)".

Законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації зняли з розгляду для доопрацювання, - Арахамія

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми спілкувалися з нашими колегами в залі, і в них є зауваження з приводу повноважень префектів. Тому ми вирішили зараз це питання зняти з розгляду і доопрацювати його разом з колегами з інших фракцій, щоб знайти компромісну позицію, зокрема, попрацювати з Асоціацією міст України, знайти компромісну ситуацію і після того виносити законопроєкт у зал", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт Зеленського про зміни Конституції щодо децентралізації не зміцнює права громад, - посольство Німеччини

Таке рішення, за його словами, було ухвалено після переговорів з главами парламентських фракцій і груп, а також консультацій з президентом України. Причиною ж ухвалення такого рішення стала необхідність затвердження законопроєкту №2598 "Про внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади)" 300 голосами.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100