Законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації зняли з розгляду для доопрацювання, - Арахамія

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми спілкувалися з нашими колегами в залі, і в них є зауваження з приводу повноважень префектів. Тому ми вирішили зараз це питання зняти з розгляду і доопрацювати його разом з колегами з інших фракцій, щоб знайти компромісну позицію, зокрема, попрацювати з Асоціацією міст України, знайти компромісну ситуацію і після того виносити законопроєкт у зал", - сказав Арахамія.

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Таке рішення, за його словами, було ухвалено після переговорів з главами парламентських фракцій і груп, а також консультацій з президентом України. Причиною ж ухвалення такого рішення стала необхідність затвердження законопроєкту №2598 "Про внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади)" 300 голосами.