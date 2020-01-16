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16.01.20 12:47

Зеленський зустрівся зі "Слугами народу": обговорили законопроєкт про децентралізацію і направили його на доопрацювання. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою і заступниками голови фракції партії "Слуга народу", яка становить парламентську більшість у Верховній Раді. На зустрічі обговорювалися питання, пов'язані з завершальним етапом реформи децентралізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Учасники відзначили консенсус стосовно стратегічних завдань цієї реформи – створення в Україні системи спроможних місцевих громад. Розвиток місцевого самоврядування повинен поєднуватися з дієвими конституційними механізмами захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, а також конституційних прав і свобод громадян", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський і нардепи висловили спільну думку про те, що внесення змін до Конституції стосовно реформи децентралізації потребує детального обговорення та консультацій з представниками всіх сторін.

За результатами зустрічі Глава держави вирішив відкликати поданий ним раніше проект закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і скерувати його на доопрацювання.

Зеленський зустрівся зі Слугами народу: обговорили законопроєкт про децентралізацію і направили його на доопрацювання 01
Зеленський зустрівся зі Слугами народу: обговорили законопроєкт про децентралізацію і направили його на доопрацювання 02

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