Патрульним, які побили затриманого до розриву нирки, повідомили про підозру, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Провадження за фактом побиття було зареєстровано ще в лютому 2019 року.

"Проте у ньому тривалий час розслідування фактично не проводилося, попри встановлення всіх учасників конфлікту. Новим керівництвом прокуратури у грудні 2019 року було ухвалено рішення про зміну групи прокурорів у провадженні, яке очолили прокурори зазначеного спеціалізованого підрозділу", - йдеться в повідомленні.

Прокурорами Офісу Генерального прокурора було встановлено, що двома працівниками поліції Одеської області під час затримання в лютому 2018 року людини за підозрою у вчиненні адміністративного правопорушення було застосоване насильство, явно непропорційне тяжкості цього правопорушення та її поведінці. Від зазнаних тілесних ушкоджень потерпілий на місці втратив свідомість, згодом у нього був констатований розрив нирки.

15 січня 2020 року прокурори Офісу Генерального прокурора в м. Одесі повідомили обом працівникам поліції про підозру у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням спеціальних засобів, а також болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним та відсторонення від займаних посад.

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