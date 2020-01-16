15-річний хлопець зґвалтував неповнолітню подругу в Запорізькій області, йому загрожує до 12 років в'язниці, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.

Під час слідства встановлено, що неповнолітні вживали спиртні напої в спільній компанії в центрі одного із сіл Пологівського району. Після чого разом поверталися додому.

Біля залізничної колії хлопець, знаючи, що дівчина є неповнолітньою, та використовуючи її безпорадний стан, викликаний алкогольним сп’янінням, проти її волі зґвалтував останню.

Ухвалою слідчого судді 11.01.2020 року підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За вчинене хлопцю загрожує позбавлення волі терміном до 12 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано підозрюваного у замаху на вбивство та зґвалтування 19-річної киянки, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж