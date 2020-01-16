Парнас: Фірташ обіцяв допомогу в переслідуванні Байдена в Україні в обмін на закриття справи проти нього в США

Про це він повідомив в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб отримати якусь інформацію від Фірташа (щодо Байдена. - Ред.), ми мали пообіцяти йому дещо. Щодо Фірташа, то це дещо полягало в тому, щоб сказати йому, що його справа тут (у США. - Ред.) не має перспектив, і його безпідставно переслідують. І ще, що його справу (про екстрадицію в США. - Ред.) можна було б вирішити", - сказав Парнас.

Парнас також підтвердив, що справа Фірташа і компанія Burisma, де працював син Байдена Гантер, були пов'язані, адже метою було, щоб Україна оголосила розслідування щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена, який, імовірно, стане головним суперником Дональда Трампа на американських президентських виборах цього року в листопаді.

Раніше Bloomberg та інші медіа писали, що Лев Парнас був пов'язаний з групою юристів українського олігарха Дмитра Фірташа, який є партнером засудженого американського лобіста Пола Манафорта і може бути екстрадований у США з Австрії.

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Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.