Ворог від початку доби 5 разів обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Відразу з опівночі окупанти почали бойові дії в районі Травневого. Від Доломітного ворог вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецького озброєння.

Із 7:00 протягом пів години з напрямку від Голубівського окупанти випустили 10 мін калібру 82 мм по наших оборонцях Новотошківського.

Окрім цього, в районі Новотроїцького та двічі по захисниках Луганського ворог вів щільний вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ серед наших героїв немає", - зазначили в Міноборони.

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