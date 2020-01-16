Кабмін щоквартально інформуватиме Зеленського про пожежну безпеку в Україні, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Відповідний лист Глава держави направив на ім'я прем'єр-міністра Олексія Гончарука 16 січня 2020.

Уряд має щоквартально інформувати президента про результати цієї роботи.

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Лист був відправлений прем'єр-міністру у відповідь на повідомлення уряду, згідно з яким за станом на 8 січня 2020 проведені позапланові перевірки стану техногенної та пожежної безпеки на 10374 об'єктах з 37006, які підлягають перевіркам (тобто проінспектовано 28%).

За результатами перевірок виявлено, що на 9208 об’єктах відсутні, несправні або не обслуговуються автоматичні системи протипожежного захисту, на 2066 системи електропостачання потребують заміни або ремонту, 3365 об'єктів потребують обладнання первинними засобами пожежогасіння.

Згідно з повідомленням Кабінету Міністрів, перевірки за додержанням та виконанням вимог законодавства y сфері техногенної та пожежної безпеки тривають.

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання приписів до адміністративної відповідальності притягнуто 9934 керівники закладів і відповідальні посадові особи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін посилив держконтроль у сфері пожежної безпеки.