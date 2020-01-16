10-річна дівчинка на Одещині впала в алкогольну кому через випиту горілку, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Поки батьки разом із гостями були в іншому приміщенні будинку, 10-річна донька господарів випила горілку та, піднімаючись на другий поверх ліжка, знепритомніла і впала. Непритомну її на підлозі знайшла мати, яка і звернулася до лікарів.

Після отримання необхідної медичної допомоги дитина була переведена з реанімаційного відділення до дитячого.

Попри те, що за місцем мешкання родина характеризується позитивно, поліцейські провели профілактичну бесіду як із самою малолітньою, так і з її батьками, а матір ще й притягли до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП.

"Шановні дорослі, саме від вас, а насамперед – від батьків, залежить життя та здоров’я дітей. Будьте пильними, адже ваша легковажність може обернутися не тільки юридичною відповідальністю, а й трагедією, яку ви навряд чи самі собі пробачите", - підкреслили в Нацполіції.

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