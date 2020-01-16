Офіс Генпрокурора: Відкрито провадження через погрози ексрадника Скалецького Чумака депутатам Устіновій і Стефанишиній

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора в Facebook.

"15 січня 2020 року Київська місцева прокуратура №10 внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за заявами двох народних депутатів щодо погроз можливого готування до посягання на їхнє життя у зв’язку з державною та громадською діяльністю", - йдеться в повідомленні.

Підслідність у цих провадженнях визначена по ГУ СБУ в Києві та Київській області.

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Зазначається, що ці народні депутати подали заяви до Генпрокуратури ще в кінці листопада 2019 року, і після реєстрації заяви потрапили на розгляд до вже ексзаступника начальника Департаменту - начальника управління нагляду за додержанням законів Нацполіцією. Той, в свою чергу, направив ці заяви до вже ексзаступника прокурора міста Києва.

"Проте вони не були розглянуті належним чином через те, що вказані особи в той період звільнялись з органів прокуратури і, ймовірно, не могли забезпечити належну дисципліну підлеглих щодо реєстрації кримінальних проваджень", - додали в Офісі Генпрокурора.

Уточнюється, що ексзаступник начальника Департаменту – начальник управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України не пройшов атестацію на переведення до Офісу Генерального прокурора і був звільнений з органів прокуратури 24 грудня 2019 року, колишній заступник прокурора міста Києва звільнений 16 грудня 2019 року за власним бажанням.

Як повідомлялося, в листопаді 2019 року народні депутати Ольга Стефанишина та Олександра Устінова ("Голос") звернулися в ГПУ із заявою про погрози з боку колишнього радника міністра охорони здоров'я Олександра Чумака.

Вони вимагали відкрити кримінальне провадження за ч.1 ст. 14 ч.1 ст.112 (підготовка до вбивства) і ч.1 ст.346 (погроза вбивством) проти радника глави МОЗ Чумака за фразу: "я їм бошки відіб'ю", сказану ним 27 листопада на засіданні парламентського Комітету охорони здоров'я, де обговорювався законопроєкт про зниження цін на ліки в Україні.

"Подали з Олександрою Устіновою заяву в Генеральну прокуратуру України про скоєння кримінальних злочинів через погрозу заподіяти шкоду мені як народному депутату. ... Оскільки в словах Олександра Чумака конкретна погроза "відбити бошки" авторам законопроєкту №2089. Саме він зробить ліки в Україні дешевше", - заявила тоді Стефанишина.