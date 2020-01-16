Парнас: Джуліані поставив мені завдання "жорстко" донести Шефіру, що США зупинить усю допомогу Україні

Про це соратник адвоката президента США Руді Джуліані - Лев Парнас повідомив в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC, передає Цензор.НЕТ.

"Послання, яке я передав (помічникові президента Зеленського. - Ред.) Сергію Шефіру, було жорстке. Мені було сказано передати це йому в жорсткій формі, не м'якій", - зазначає він, додаючи, що така інструкція надійшла від Джуліані після зустрічі в Білому домі.

За його словами, йшлося "не тільки про військову допомогу, а про всю підтримку США. Про те, що відносини зіпсуються доти, поки не буде заяви".

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Парнас уточнює, що на той момент з боку США було кілька "вимог", включно з відкриттям справи проти Байдена.

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.