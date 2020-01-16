Парнас: "Я діяв в Україні від імені президента Трампа"

Про це він повідомив в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC, передає Цензор.НЕТ.

За словами Парнаса, кожному з тих, з ким Парнас спілкувався в Україні, доносилася інформація, "в тому числі Руді, телефоном у розмові з (главою МВС. - Ред.) Аваковим, кілька разів (головою СБУ. - Ред.) Іваном Баканова, Юрієм Луценком, генпрокурором у той час... Перше що я робив - представлявся, казав, що дію від імені Джуліані і президента США".

На уточнювальне запитання журналістки, чи говорив він від імені Трампа, Парнас відповів ствердно.

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.