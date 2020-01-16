Мінцифри за 4 місяці заощадило близько 1,38 млрд грн, - Федоров

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За 4 місяці роботи нашого міністерства з нуля, за підтримки профільних міністрів ми заощадили щонайменше 1 380 000 000 грн бюджету України", - йдеться в повідомленні.

Заощадити вдалося завдяки реформам. Припинення неефективних IT-закупівель: непотрібні реєстри, зокрема, закупівля потужних серверів для Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства - заощадило 38 100 000 грн.

ДП "Інформаційні судові рішення", закупівля великої кількості серверів та надлишкових ліцензій, спроєктованих без урахування реальної архітектури – 125 900 000 грн.

ДУ "Центр охорони здоров’я" Державної кримінально-виконавчої служби (закупівля медичної інформаційної системи, спроєктованої під одного постачальника за вкрай завищеними цінами) – 115 700 000 грн.

Завдяки реформі Держспецзв'язку заощадили 1 000 000 000 грн, зменшивши витрати на його утримання.

Економія на закупівлях (оптимізована закупівля обладнання, що зменшило вартість проєкту майже вдвічі) – 102 700 000.

"І це не беремо до уваги економію держбюджету за рахунок залучення донорських грошей, партнерських ресурсів, запуск будівельних послуг – кабінет забудовника (одна з найбільш корумпованих сфер) і багато іншого. Може, даремно ми про це мало комунікуємо?" - підсумував Федоров.

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