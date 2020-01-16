Нацполіція розслідує атаку російських хакерів на сайти компанії Burisma і студії "Квартал 95"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

Як зазначено в заяві, озвученій помічником міністра внутрішніх справ Артемом Міняйлом, на брифінгу в четвер, хакерська атака була здійснена для викрадення персональних даних співробітників і заволодіння електронними листами керівників компаній.

Для належного розслідування обставин правопорушення Нацполіція ініціює створення спільної міжнародної слідчої групи, до складу якої будуть запрошені представники Федерального бюро розслідувань США.

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Департамент кіберполіції Національної поліції України за цим фактом розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) і ч. 2 ст. 361 ( несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

Встановлюються особи, причетні до вчинення цього кримінального правопорушення.

У рамках кримінального провадження Національна поліція України звернулася до Федерального бюро розслідувань та компанії Area1, що виявила ознаки хакерської атаки, із проханням сприяти у наданні інформації, опублікованої в американських ЗМІ.

Американська газета The New York Times повідомила раніше, що російські хакери атакували українську газову компанію Burisma. За даними видання, спроби злому почалися на початку листопада. Також серед цілей хакерів були KUB-Gas, Aldea, Esko-Pivnich, Nadragas, Tehnocom-Service та Pari. Всі вони є дочірніми компаніями Burisma Holdings, яка виявилася в центрі скандалу, що став причиною запуску процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

Передбачається, що хакери були пов'язані з підрозділом військової розвідки ГРУ і використовували фішингові електронні листи, щоб отримати доступ до імен користувачів і паролів. Згідно з виданням, вони створювали підроблені сайти дочірніх компаній Burisma і відправляли співробітникам компанії електронні листи, призначені для внутрішньої комунікації. Газета повідомляє, що хакерам вдалося добути облікові дані деяких співробітників і успішно проникнути на один з серверів компанії.

The New York Times також повідомила, що напередодні Нового року група російських хакерів намагалася зламати сайт компанії "Квартал 95". За даними видання, фішингові кампанії ГРУ на українські компанії виявила американська фірма з кібербезпеки Area1.