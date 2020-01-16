Нардепи від СН просять СБУ перевірити достовірність "записів Гончарука", - представник Кабміну у ВР Шуляк

Про це заявила журналістам у кулуарах парламенту нардепка від СН Олена Шуляк, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона сказала, що відповідне звернення від нардепів направлять до СБУ.

"Існує три шляхи, як ця інформація могла б бути отримана. По-перше, вона могла б бути отримана в межах кримінального розслідування. По-друге, в межах контррозвідувальної діяльності. І третє, така інформація може бути достовірною, якщо вона була отримана незаконним способом шляхом встановлення технічних засобів у приміщенні посадових осіб, де проводилася нарада. Тому ми просимо СБУ провести таке розслідування і нас як народних депутатів поінформувати про його результати", - сказала вона.

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Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини записів.

За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, партія провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, у якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовані медіаатаки.