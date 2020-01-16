Децентралізацію буде завершено до кінця року, - заступниця голови фракції СН Кравчук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Це означає лише те, що консультації з експертами, виконавчою владою, місцевим самоврядуванням будуть проходити ще більш поглиблено. Якщо потрібен час для напрацювання кращого рішення, то для цього немає жодних перешкод", - написала вона.

За її словами, Зеленський прислухався до всіх позицій, особливо - до місцевого самоврядування.

"Децентралізація буде успішно завершена, і це буде зроблено вже цього року", - наголосила Кравчук.

Кравчук зазначила: "Ми хочемо не просто ухвалити новий закон, а створити потужні стимули для розвитку регіонів. І дуже важливо, щоб у цьому в нас було повне порозуміння зі всіма зацікавленими сторонами".

Нагадаємо, 13 грудня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади.

Однак 16 січня за результатами зустрічі з головою і заступниками голови фракції партії "Слуга народу" Зеленський вирішив відкликати поданий ним раніше проєкт закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і направити його на доопрацювання.

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