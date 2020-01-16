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16.01.20 16:17

ВАКС заарештував з альтернативою застави в.о. голови ДПС Одещини Чеботарьову, яка погоріла на хабарі прокурору $25 тис.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід виконуючій обов'язки начальника Державної податкової служби в Одеській області Наталії Чеботарьовій, яку затримали на дачі хабаря 25 тисяч доларів прокурору.

ВАКС заарештував з альтернативою застави в.о. голови ДПС Одещини Чеботарьову, яка погоріла на хабарі прокурору $25 тис.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Так, суд помістив підозрювану під варту терміном до 2 березня 2020 року з альтернативою внесення 904 тисячі гривень застави.

Крім того, на підозрювану покладено низку процесуальних обов'язків.

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Як повідомлялося, правоохоронці затримали керівника регіонального главку одеської Державної податкової служби Наталію Чеботарьову за спробу підкупу працівника прокуратури. Чиновницю викрили в пропозиції і дачі 25 тисяч доларів хабаря керівникові структурного підрозділу регіональної прокуратури.

ВАКС заарештував з альтернативою застави в.о. голови ДПС Одещини Чеботарьову, яка погоріла на хабарі прокурору $25 тис. 01

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