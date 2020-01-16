ВАКС заарештував з альтернативою застави в.о. голови ДПС Одещини Чеботарьову, яка погоріла на хабарі прокурору $25 тис.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Так, суд помістив підозрювану під варту терміном до 2 березня 2020 року з альтернативою внесення 904 тисячі гривень застави.

Крім того, на підозрювану покладено низку процесуальних обов'язків.

Читайте також: Держподаткова служба почала перевірку роботи відомства в Одеській області, - Верланов

Як повідомлялося, правоохоронці затримали керівника регіонального главку одеської Державної податкової служби Наталію Чеботарьову за спробу підкупу працівника прокуратури. Чиновницю викрили в пропозиції і дачі 25 тисяч доларів хабаря керівникові структурного підрозділу регіональної прокуратури.