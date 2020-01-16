ВАКС заарештував з альтернативою застави в.о. голови ДПС Одещини Чеботарьову, яка погоріла на хабарі прокурору $25 тис.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Так, суд помістив підозрювану під варту терміном до 2 березня 2020 року з альтернативою внесення 904 тисячі гривень застави.
Крім того, на підозрювану покладено низку процесуальних обов'язків.
Як повідомлялося, правоохоронці затримали керівника регіонального главку одеської Державної податкової служби Наталію Чеботарьову за спробу підкупу працівника прокуратури. Чиновницю викрили в пропозиції і дачі 25 тисяч доларів хабаря керівникові структурного підрозділу регіональної прокуратури.