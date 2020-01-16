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16.01.20 16:31

ФСБ порушила ще одну кримінальну справу проти українського активіста Приходька

Проти українського активіста Олега Приходька, затриманого ФСБ 9 жовтня минулого року за обвинуваченням у підготовці теракту, відкрили ще одну кримінальну справу.

ФСБ порушила ще одну кримінальну справу проти українського активіста Приходька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ҐРАТИ", про це повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов.

Нову справу порушили за статтею про незаконне придбання та зберігання вибухових речовин (частина 1 статті 222.1 Кримінального кодексу РФ).

"Нас ознайомили з результатами експертиз, а також з постановою про порушення ще однієї кримінальної справи стосовно Олега Аркадійовича за підозрою в скоєнні ним злочину, передбаченого статтею про незаконне придбання та зберігання вибухових речовин або вибухових пристроїв. Ця кримінальна справа пов'язана з порушеною раніше", - розповів адвокат.

Нагадуємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського головкому ФСБ провели обшук у Приходька. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски.

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10 жовтня 2019 року Приходько був заарештований на два місяці - до 10 грудня. Українцю інкримінують "незаконне виготовлення вибухових речовин" і "підготовку вибуху" в Сакській адміністрації.

6 грудня 2019 року "суд" продовжив йому тримання в СІЗО до 10 грудня 2020 року.

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