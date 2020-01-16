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16.01.20 16:45

На 15 станціях київського метро замінять турнікети, які "б'ють" пасажирів

Цього року на 15 станціях київського метро замінять турнікети на нові, словенського виробництва.

На 15 станціях київського метро замінять турнікети, які "б'ють" пасажирів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

"Старі турнікети, які працюють ще з 1970-х років, регулярно б’ють пасажирів, навіть тих, хто сплатив за проїзд. Їх вирішили замінити через скарги пасажирів метро", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нові турнікети замовили у словенської компанії Riko за більш як 100 млн грн. Турнікети подібної моделі встановили на початку 2019 року на станції "Площа Льва Толстого".

Згідно з умовами контракту, словенці мають поставити обладнання для станцій "Героїв Дніпра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Льва Толстого", "Либідська", "Кловська", "Палац спорту", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" та "Харківська".

Турнікети прийматимуть оплату за допомогою банківських карток, смартфонів із NFC, карток оплати проїзду, Карток киянина та паперових або електронних QR-квитків.

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На 15 станціях київського метро замінять турнікети, які бють пасажирів 01

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