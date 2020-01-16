Кабмін затвердив перелік опорних лікарень у регіонах

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з текстом розпорядження, оприлюдненого на сайті уряду, всього було затверджено 211 опорних медустанов, із них у Вінницькій - 10, Волинській - 7, Дніпропетровській - 15, Донецькій - 11, Житомирській - 6, Закарпатській - 8, Запорізькій - 9, Івано-Франківській - 9, Київській - 13, Кіровоградській - 7, Луганській - 5, Львівській - 9, Миколаївській - 6, Одеській - 13, Полтавській - 8, Рівненській - сім, Сумській - сім, Тернопільській - 6, Харківській - 15, Херсонській - 8, Хмельницькій - 10, Черкаській - 8, Чернівецькій - 5 і Чернігівській області - 9.

Перелік формували на основі відповідної Методики формування мережі робочою групою з представників МОЗ, Національної служби здоров'я, Міністерства розвитку громад і територій, представників проєкту USAID "Підтримка реформи охорони здоров'я" та обласних державних адміністрацій.

Одною з головних умов формування переліку стала доступність установ для пацієнтів.

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