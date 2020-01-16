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16.01.20 17:16

"Який стосунок глава "Держекоінспекції" має до КМДА?" - Фірсов на звинувачення Дубінського в покриванні "корупціонера" ​​Мальованого

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський звинуватив в.о. глави "Держекоінспекції" Єгора Фірсова в покриванні начальника управління екології та природних ресурсів КМДА Андрія Мальованого. Фірсов відповів, що не має до цього управління Київської міської держадміністрації жодного стосунку.

"Який стосунок глава "Держекоінспекції" має до КМДА?" - Фірсов на звинувачення Дубінського в покриванні "корупціонера" ​​Мальованого

Про це Фірсов розповів у себе у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

В.о. глави "Держекоінспекції" виклав фото поста Дубінського зі звинуваченням на його адресу і проханням до прем'єр-міністра Гончарука відправити Фірсова "назад додому в Донецьк".

Який стосунок глава Держекоінспекції має до КМДА? - Фірсов на звинувачення Дубінського в покриванні корупціонера ​​Мальованого 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заїхали з колегами до гниди (закреслено) Гончарука. Він має написати заяву", - "слуга народу" Дубінський

"Олександре, поясніть, будь ласка, який стосунок голова екоінспекції має до КМДА та його співробітників? Яким чином я можу когось туди призначити чи звільнити? Ви взагалі розумієте різницю між екоінспекцією та ОДА/КМДА? Ви Конституцію читали? Відкрию вам секрет. З тим же успіхом, з яким я можу призначити чи звільнити пана Мальованого, я можу вас призначити директором психлікарні імені Павлова чи віцекоролем Індії", - написав Фірсов.

Який стосунок глава Держекоінспекції має до КМДА? - Фірсов на звинувачення Дубінського в покриванні корупціонера ​​Мальованого 02

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