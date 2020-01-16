Депутати в першому читанні проголосували законопроєкти "Про розвідку" і "Про службу зовнішньої розвідки"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За законопроєкт №2412-д "Про розвідку" проголосували 233 нардепи.

Проєкт спрямований на вдосконалення правових та організаційних засад функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб'єктів розвідувального співтовариства, підвищення ефективності їхньої взаємодії, а також забезпечення соціального та правового захисту співробітників розвідувальних органів та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з цими органами. Він має замінити діючий зараз закон "Про розвідувальні органи України".

Так, у документі наведена у відповідність з Конституцією України норма, згідно з якою РНБО координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки та оборони.

У законопроєкті Службу безпеки України виключили з переліку розвідувальних органів, при цьому з метою координації діяльності та попередження міжвідомчих конфліктів органу спеціального призначення з правоохоронними функціями і розвідувальних органів СБУ визначена як суб'єкт розвідувальної спільноти.

Крім того, в проєкті закону визначено механізм створення комітету ВР, до повноважень якого належатиме забезпечення контрольних функцій парламенту за діяльністю суб'єктів розвідувального співтовариства. У ньому визначаються функції, повноваження та особливості функціонування згаданого комітету Ради.

Також парламент прийняв за основу в повторному першому читанні законопроєкт №2414-д "Про Службу зовнішньої розвідки".

За документ проголосували 273 нардепи.

Зокрема, пропонується викласти в новій редакції закон "Про Службу зовнішньої розвідки України", врегулювати питання правового статусу відомства, керівництва його діяльністю і загальної структури.

Документом визначено правовий статус Служби зовнішньої розвідки України, унормовано згідно з Конституцією України питання керівництва, а також призначення і звільнення з посад голови, першого заступника та заступників голови відомства.

Також у законі прописана загальна структура Служби згідно з визначеною президентом України організаційною структурою і врегульовано питання утворення територіальних підрозділів установ, підприємств, установ, організацій у межах затвердженої загальної чисельності, визначеної цим проєктом закону.

Крім того, у Прикінцевих положеннях проєкту передбачено синхронізоване введення в дію цього проєкту в разі його прийняття одночасно з набранням чинності закону "Про розвідку".