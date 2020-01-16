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16.01.20 18:59

ЦВК зареєструвала Санченка народним депутатом замість Венедіктової

Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом Олександра Санченка замість Ірини Венедіктової, яка через призначення тимчасовою виконуючою обов'язки директора Державного бюро розслідувань відмовилася від депутатського мандату.

ЦВК зареєструвала Санченка народним депутатом замість Венедіктової

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Санченка Олександра Володимировича, 1988 року народження, який проживає в Києві, безпартійного, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" за №137", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що рішення прийнято на основі отриманої постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень депутата Іриною Венедіктовою.

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