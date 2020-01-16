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16.01.20 19:29

Всім співробітникам, які імітують бурхливу діяльність, пропоную одразу звільнятися, - Гончарук представив Новікова колективу НАЗК

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук представив колективу нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова.

Всім співробітникам, які імітують бурхливу діяльність, пропоную одразу звільнятися, - Гончарук представив Новікова колективу НАЗК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єра в Фейсбуці.

"Відразу звертаюся до всіх працівників НАЗК - всі ті, хто імітують бурхливу діяльність, роблять вигляд, що насичено працюють і перевіряють інформацію для "галочки"- не витрачайте наш час, пишіть заяву на звільнення відразу", - сказав Гончарук.

На його думку, новому керівникові агентства точно буде нелегко, але він не сумнівається в професійних якостях Новікова. "У керівника НАЗК має бути нульова толерантність до корупції! Так само, як і в інших працівників агентства", - підкреслив глава уряду.

Нагадуємо, Кабінет міністрів 15 січня призначив Олександра Новікова новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції.

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