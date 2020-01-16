Країни, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі, розробили положення про подальшу взаємодію з Іраном

Про це у Лондоні після зустрічі п'яти міністрів МЗС заявив очільник зовнішньополітичного відомства Канади Франсуа-Філіп Шампань, який очолив Міжнародну групу щодо розслідування катастрофи українського літака в Ірані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні члени координаційної групи розробили положення співпраці з Іраном, які будуть опубліковані пізніше. Ці положення базуються на п'ятьох ключових елементах, які стануть дорожньою картою нашої співпраці з іранською владою", - сказав він.

Так, по-перше, Іран має забезпечити повний та безперешкодний доступ іноземним дипломатам для надання консульських послуг.

По-друге, Іран повинен забезпечити, щоб процес ідентифікації загиблих був проведений прозоро та відповідно до міжнародних стандартів. При цьому, побажання родичів загиблих щодо репатріації повинні поважатися.

По-третє, Іран повинен забезпечити повне, незалежне й прозоре міжнародне розслідування відповідно до положень міжнародної Конвенції з цивільної авіації.

По-четверте, Іран повинен взяти на себе всю відповідальність за збиття рейсу PS 752 та визнати свої обов'язки перед родичами загиблих, включаючи питання компенсації.

По-п'яте, Іран повинен забезпечити притягнення до відповідальності людей, які будуть визнані відповідальними за збиття літака в рамках кримінального розслідування, через прозорий і незалежний судовий процес, згідно з міжнародними стандартами судових процесів і прав людини.

За словами Шампаня, Тегеран вже продемонстрував високий рівень співпраці, проте, країни й далі щоденно спостерігатимуть, і закликатимуть іранську сторону продовжувати співпрацювати.

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