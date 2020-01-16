Ідентифікацію тіл загиблих в Ірані українців завершено в Тегерані, їх передадуть до 19 січня, - МВС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС.

У повідомленні зазначається: "Експерти МВС, які перебувають у Тегерані, отримали ДНК-профілі останків усіх 11 загиблих громадян України. Проводиться підготовка для подальшої передачі їх в Україну.

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За попередньою інформацією передачу тіл 11 загиблих планується провести до 19 січня 2020 року".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.