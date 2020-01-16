"Кіборги" довели: ми не віддамо жодного клаптика української землі, - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У незламності, хоробрості, героїзму та надлюдських зусиль українського воїнства є ім’я – "кіборги". Ви – живі й полеглі – справжні легенди і найкращий приклад для тих, хто коли-небудь боронитиме Україну. Кожен знає, що "кіборг" – це не персонаж комп’ютерної гри чи американського блокбастера, а наш, український воїн-герой", - зазначив Зеленський.

Звертаючись до захисників Донецького аеропорту, він зауважив, що вони "встояли там, де не витримав бетон" і навіть ворог визнав їхню незламність.

"Дві сотні "кіборгів" заплатили життям за свій подвиг і за те, щоб довести: ми не віддамо жодного клаптика української землі. Герої не вмирають!" - написав президент.

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Нагадуємо, бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року та закінчилися після повного зруйнування старого і нового терміналів аеропорту. За стійкість українських захисників назвали "кіборгами".

У Донецькому аеропорту та селищі Піски впродовж цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригади, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку "Дніпро-1", Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.

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У період з 18 по 21 січня 2015 року внаслідок підриву окупантами терміналу ДАП загинуло 58 "кіборгів", тому 21 січня було вирішено відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Захищаючи Донецький аеропорт, загинуло понад 200 українських воїнів, поранено більш ніж 500. Багато з них нагороджені державними нагородами, деякі - посмертно.