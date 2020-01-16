Не люблю нову владу за кричущий непрофесіоналізм, шапкозакидання і нескінченні скандали, - Філатов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Мер Дніпра зазначив: "Мені багато хто говорить: "Ти чого весь час вилазиш і корчиш розумника? Чому тобі безкінечно все не подобається? Ну і, взагалі, цей Філатов явно не любить нову владу"
Відповідаю по пунктах.
По-перше, я нікуди не вилажу, туди, де це мене не стосується.
Ні зараз, ні в минулому. Якщо Ви звернули увагу, то я не ретранслюю свою "особливо цінну думку" ні про ринок землі, ні про ФОПи, ні про обміни полоненими, ні про Юзіка з друзями.
Мене не цікавить відпочинок в Омані і запізніла реакція на збитий "Боїнг".
Вірніше, все це, звичайно, мене цікавить, але не мого розуму справа це коментувати, поки я сиджу у своєму кріслі.
А, по-друге, сиджу я у своєму кріслі тому, що земляки обрали мене представляти Дніпро. Територіальну громаду. Її інтереси.
І навіть якщо землякам дуже подобається нова влада і віддали вони за неї під 80 відсотків голосів, то я все одно не мовчатиму, коли "слуги народу" вішають землякам локшину на вуха у тій сфері, за яку я відповідаю.
...
Скажіть, а за що я повинен любити нову владу?
За мінус 2 мільярди в бюджеті міста?
За припинення соцеконома і фонду регіонального розвитку?
За зупинені будівництва?
За кричущий непрофесіоналізм, шапкозакидання і нескінченні скандали?
За порушення низинних почуттів люмпена звинуваченнями на адресу всіх і вся?
За кримінальні справи, що плодяться в геометричній прогресії, і які врешті нічим не закінчуються?
За остаточно розперезаних "правоохоронців", які під виглядом боротьби з корупцією, просто перерозподіляють сфери впливу і потоки?
...
За що?
За згортання прав місцевого самоврядування?
За майже "картотеку"?
За потоки брехні?
За пошук без вини винних?
...
І зараз, і за Порошенка, я криком кричу: віддайте територіальним громадам екологічний контроль. Саме ми, а не чиновники з Києва дихають цим лайном.
У відповідь - тиша.
Віддайте територіальним громадам адміністрування місцевих податків.
Тиша.
Віддайте регулювання грального бізнесу. Наші вулиці заполонили нелегальні казино.
Тиша.
Дайте можливість створити місцеву поліцію. Бо немає у мерів процесуальних прав боротися з наливайками, наркоманією та захопленням землі.
Тиша.
Перепідпорядкувати місцевим радам земельні кадастри. Там - кошмар.
Тиша.
Прийміть, нарешті, Муніципальний кодекс!
Тиша.
Тиша.
Тиша.
...
Точніше ні.
Не тиша.
У відповідь нам непрозоро і в турборежимі пропонують перекроїти Конституцію, змінити адміністративний устрій держави і надіслати з Києва "смотрящих".
І весь час лякають достроковими виборами.
Яких ніхто не боїться.
Але, при цьому, з засцяними очима говорять, що всі ці неподобства і є поглибленням децентралізації.
...
Ви, хлопці, замість того, щоб постійно лізти до місцевих рад у кишеню і плювати їм у душу, краще економікою займіться.
ЕКОНОМІКОЮ.
Робочими місцями.
Доходами громадян.
Щоб у людей грошей у гаманцях додалося.
Бабулетів.
Та хоча б один новий завод побудуйте.
При вас промвиробництво почало валитися щомісяця!
...
Ні, хлопці, не буду я вас любити.
Не буду.
...
І інші розлюблять вас теж швидко".