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16.01.20 21:28

Пара українських фігуристів Нестерова - Даренський завоювала бронзу зимових юнацьких Олімпійських ігор-2020. ФОТО

Українська спортивна пара Софія Нестерова й Артем Даренський стали бронзовими призерами у командних змаганнях зимових юнацьких Олімпійських ігор, які відбуваються у Лозанні (Швейцарія).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Пара українських фігуристів Нестерова - Даренський завоювала бронзу зимових юнацьких Олімпійських ігор-2020 01

Українці виступали у складі змішаної команди Vision, яка посіла третє місце. Разом із нашими фігуристами на п'єдестал зійшли Андрій Мозалєв (одиночне катання, Росія), Регіна Шерман (одиночне катання, Угорщина), Наталі Д'Алессандро/Брюс Ведделла (спортивні танці на льоду, Канада). Команда набрала 18 очок.

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Пара українських фігуристів Нестерова - Даренський завоювала бронзу зимових юнацьких Олімпійських ігор-2020 02

Як повідомили в пресслужбі Національного олімпійського комітету України, президент НОК Сергій Бубка привітав з успішним виступом фігуристів Софію Нестерову та Артема Даренського, їхнього тренера В'ячеслава Ткаченка, а також Українську федерацію фігурного катання на ковзанах на чолі з Михайлом Макаровим. Він побажав і надалі впевнено крокувати до нових олімпійських перемог.

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