Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.01.20 21:39

СБУ підозрює ексдиректора "Київтранспарксервісу" у службовій недбалості, внаслідок чого місто недоотримало 11 млн грн

Слідчі Головного управління СБ України в Києві та Київській області повідомили колишньому директору комунального підприємства "Київтранспарксервіс" КМДА про підозру у службовій недбалості.

СБУ підозрює ексдиректора "Київтранспарксервісу" у службовій недбалості, внаслідок чого місто недоотримало 11 млн грн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Досудовим слідством встановлено, що в 2016-2018 роках чиновник уклав з комерційними структурами договори на передачу в оренду понад 150 паркувальних майданчиків у столиці. Незважаючи на відомі йому порушення з боку орендарів: організація паркомісць понад норму і самовільне розширення меж майданчиків, він не вжив жодних заходів для усунення порушень", - сказано в повідомленні.

Так, бездіяльність чиновника призвела до того, що бюджет столиці недоотримав 11 млн грн.

"Зараз ексчиновнику здійснено повідомлення про підозру у службовій недбалості за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Триває слідство для з'ясування всіх обставин справи.

Дивіться також: Групу чиновників "Київтранспарксервісу" викрили у системній корупції, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100