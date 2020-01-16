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16.01.20 21:55

Загиблого на Донбасі українського воїна 92-ї ОМБ Олексія Кучкіна поховають на Дніпропетровщині 18 січня

У суботу, 18 січня, в селищі Карнаухівка (Південний район міста Кам'янське) Дніпропетровської області, о 10.00 за адресою: вул. Садова, 11 розпочнеться прощання з загиблим українським воїном Олексієм Вікторовичем Кучкіним (Василевським).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олексій Кучкін, 1995 року народження, уродженець села Первухинка Богодухівського району Харківської області, старший солдат, старший стрілець механізованого батальйону 92-ї окремої механізованої бригади, який загинув 15 січня в районі міста Авдіївка Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення голови, заподіяного снайпером найманців РФ.

Чин похорону відбудеться на Алеї Слави військового кладовища Кам'янського о 12.00.

У нього залишилися мати, брат, дружина і син від першого шлюбу.

Дивіться також: Воїн 92-ї ОМБр Олексій Кучкін загинув у зоні ООС 15 січня від кулі снайпера найманців РФ. ФОТО

Загиблого на Донбасі українського воїна 92-ї ОМБ Олексія Кучкіна поховають на Дніпропетровщині 18 січня 01

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