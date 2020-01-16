Загиблого на Донбасі українського воїна 92-ї ОМБ Олексія Кучкіна поховають на Дніпропетровщині 18 січня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олексій Кучкін, 1995 року народження, уродженець села Первухинка Богодухівського району Харківської області, старший солдат, старший стрілець механізованого батальйону 92-ї окремої механізованої бригади, який загинув 15 січня в районі міста Авдіївка Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення голови, заподіяного снайпером найманців РФ.

Чин похорону відбудеться на Алеї Слави військового кладовища Кам'янського о 12.00.

У нього залишилися мати, брат, дружина і син від першого шлюбу.

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