Міністр регіонального розвитку Бабак напише заяву про звільнення з посади 17 січня, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади і місцевого самоврядування Олександр Качура в особистому телеграм-каналі "Правда Качури".
Він зазначив: "Завтра о 9-00 наш комітет (організації державної влади) звільнятиме міністра Мінрегіону Альону Бабак".
Цю інформацію підтвердила журналіст Соня Кошкіна
Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук також підтвердила інформацію про те, що міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак справді написала заяву про відставку за власним бажанням.
"Альона Бабак справді написала заяву про відставку за власним бажанням", - розповіла вона агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.
Кравчук зазначила, що її, ймовірно, замінить глава Івано-Франківської обласної державної адміністрації Денис Шмигаль, який у п'ятницю вранці прибуде на засідання профільного комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також на засідання фракції "Слуга народу".
За її словами, Шмигаль може також отримати статус віцепрем'єра України.