Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.01.20 22:45

Фракція "Слуга народу" проголосувала на підтримку Гончарука

Фракція "Слуга народу" підтримує прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Це стало очевидно після сигнального голосування у фракції за відставку глави Кабміну. Але голосів за таке рішення немає - фракція однозначно висловилася на підтримку роботи нинішнього Кабміну.

Фракція "Слуга народу" проголосувала на підтримку Гончарука

Про це заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

"Отримали цілих 10 голосів. Не бачили ми ніякої підтримки (відставки Гончарука, - ред), уряд працює. Зараз взагалі міняти уряд через якісь плівки, які нарізані незрозуміло ким, незрозуміло для чого... (немає підтримки, - ред.)", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Арахамія також сказав, що злиті в мережу аудіозаписи нібито розмов прем'єра Олексія Гончарука - це очевидний монтаж. "Моя особиста думка: це точно нарізка, це точно монтаж. Більш того, там є маніпуляції...", - сказав він.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

За словами нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук, партія провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100