Україна закликала збільшити бюджет СММ ОБСЄ на Донбасі для забезпечення моніторингу в нічний час

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 16 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Моніторинг безпекової ситуації в нічний час залишається особливо проблематичним. З міркувань безпеки наземні патрулі не можуть вільно пересуватися окупованими Росією територіями Донбасу, що підриває здатність Місії спостерігати за порушеннями припинення вогню. Проте близько 55% таких порушень реєструються, як повідомляла сама СММ, у нічний час доби, насамперед, камерами СММ та співробітниками моніторингу, розміщеними на передових базах патрулювання. Якщо ми хочемо забезпечити всеохоплююче спостереження цілодобово, ми повинні посилити технічні можливості Місії для цього", - сказав український дипломат.

У зв'язку з цим, делегація України наголосила на необхідності забезпечити адекватне збільшення ресурсів для наступного бюджету СММ, який має бути прийнятий до кінця березня.

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"Ми розраховуємо на те, що держави-учасниці дозволять цьому відбутися", - додав Цимбалюк.

Представник України також наголосив на критичній важливості забезпечення вільного та безпечного пересування спостерігачів ОБСЄ окупованими районами Донбасу.

"Ми рішуче засуджуємо триваючу практику Росії з обмеження та перешкоджання свободи пересування СММ. Протягом трьох тижнів після останнього чергового засідання Постійної ради спостерігачі зареєстрували 65 не пов'язаних з мінами обмежень - всі, крім одного, відбулися в окупованих Росією районах Донбасу", - заявив Цимбалюк.