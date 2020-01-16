Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.01.20 22:59

Скарги від постраждалих через прорив тепломережі в Києві розглядатиме окрема комісія, - КМДА

У Київській міській адміністрації повідомили, що створена комісія для розгляду звернень громадян щодо шкоди здоров'ю через пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича в Києві.

Скарги від постраждалих через прорив тепломережі в Києві розглядатиме окрема комісія, - КМДА

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.

Згідно з повідомленням, комісія працює на базі комунального підприємства "Київтеплоенерго". Як повідомили на підприємстві, комісія працюватиме з 17-го по 31 січня.

Читайте також: Рух по вулиці Антоновича, де був прорив теплотраси, планують відновити до півночі 15 січня, - "Київавтодор"

Нагадаємо, увечері 13 січня біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.

Під час прориву тепломережі в Голосіївському районі Києва на вул.Антоновича, 174 легких опіків зазнало 9 осіб, яким надається медична допомога. Транспортний рух по вулиці Антоновича перекрили.

Дивіться також: З підтопленого ТРЦ у Києві "Ocean plaza" евакуйовано 13 осіб, одну людину госпіталізовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100