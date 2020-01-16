"Це склейка і просто чорний піар", - нардеп СН Тищенко про "записи Гончарука"

Про це політик розповів кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Я слухав плівки. І я дуже часто з Олексієм Гончаруком на зв'язку через мою активну діяльність. Я взагалі його голос не впізнав. Я думаю, що це склейка і просто чорний піар, брудна технологія, якої останнім часом і я зазнаю, і вся наша команда", - сказав Тищенко.

На запитання, чи вважає він, що на записах не голос прем'єра і склейка, про що говорив глава фракції СН Давид Арахамія, нардеп відповів:

"Мені голос не здався його. Бачите, у нас збігаються навіть із Давидом думки, що це нарізка. Але я його голос не впізнав, бо він там був якийсь шиплячий, десь далеко".

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На запитання, чи не боїться він прослуховування, Тищенко відповів, що впевнений, що його постійно записують.

"А я емоційна людина і своїх емоцій не соромлюся. Я в одній емоції з нашим народом... Я впевнений, що мене весь час записують. Я цього не боюся. Але це таке життя. Сьогодні у кожного в руці гаджет, ви можете включити диктофон, як це ви зараз робите, і записувати. Я цього не боюся. Будь ласка, записуйте. Я звик до камер і диктофонів. Я, звичайно, не зовсім звик до незаконного прослуховування, але якщо це буде на підставі закону, то будь ласка", - відповів "слуга народу".

Детальше, що народні депутати думають про скандал із "плівками Гончарука" можна прочитати тут.