Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
17.01.20 08:31

Клімкін керуватиме Програмою європейських, регіональних і російських досліджень в Українському інституті майбутнього

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін керуватиме Програмою європейських, регіональних і російських досліджень в Українському інституті майбутнього (UIF).

Клімкін керуватиме Програмою європейських, регіональних і російських досліджень в Українському інституті майбутнього

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу UIF.

"Метою Програми буде системне моделювання викликів, що постають перед Україною у сферах безпеки та зовнішньої політики, підготовка сценаріїв і стратегічних рекомендацій щодо менеджменту існуючих та потенційних ризиків для політичних і бізнесових кіл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США вже немає людини, яка повністю займається Україною, і це катастрофа, - Клімкін

Основними напрямками досліджень будуть протидія російській агресії проти України, Чорноморська безпека, позиціонування України в регіоні Центральної і Східної Європи та комплексна інтеграція в європейський та трансатлантичний простір", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін ніколи не стане захоплювати південь України військовим шляхом, оскільки йому потрібна легітимізація скоєного, - Клімкін

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100